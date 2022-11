In een Overijsselse psychiatrische kliniek zijn zaterdag twee doden gevallen na een steekpartij. Een medewerker van de kliniek is daarbij om het leven gekomen. De dader heeft zichzelf vervolgens ook van het leven beroofd.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) laat in een verklaring weten dat er ook twee medewerkers gewond zijn geraakt die werkten in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De patiënt die de medewerkers aanviel met een mes heeft zich vervolgens opgesloten in een aparte ruimte. Daar stichtte hij brand, waarna hij zichzelf van het leven beroofde met hetzelfde mes, laat DJI weten.

De brand werd geblust door de aanwezige sprinklers. Het personeel en de patiënten van de kliniek krijgen nazorg. Volgens lokale media waren er meerdere ambulances, de brandweer en een traumahelikopter aanwezig.

37 Hulpdiensten arriveren bij kliniek na dodelijke steekpartij

Kliniek behandelt mensen met complexe problemen

Directeur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen Wouter Boogaard laat weten: "Wij zijn geschokt en verslagen door deze trieste gebeurtenis. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en familie van de betrokken collega's en de patiënt, en bij het personeel en de patiënten van het CTP Veldzicht."

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Over de identiteit van de patiënt wil de woordvoerder van de DJI geen uitspraken doen.

CTP Veldzicht behandelt mensen met complexe psychische problemen uit verschillende landen van herkomst. Ongedocumenteerden en asielzoekers kunnen er terecht, net als tbs-patiënten die ongewenst vreemdeling zijn verklaard.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).