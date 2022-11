Door storing van de Schipholbrug bij Schiphol-Oost staan automobilisten al uren stil op de A9. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie laat weten dat monteurs de storing proberen te verhelpen.

Iemand laat aan NU.nl weten al tweeënhalf uur in de file te staan.

Bij de storing is een deel van de brug open gaan staan. Dat deel is inmiddels weer naar beneden gezakt. Wel zijn er nog steeds problemen met de slagbomen op de brug: die gaan niet open. Er is geprobeerd om het systeem weer draaiende te krijgen met een reset, maar dat is niet gelukt.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie laat op Twitter weten het ingesloten verkeer terug te gaan leiden. ANWB Verkeersinformatie meldt dat omrijden mogelijk is via de A10.