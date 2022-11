Door storing van de Schipholbrug bij Schiphol-Oost hebben automobilisten uren stilgestaan op de A9. ANWB laat weten dat omrijden inmiddels niet meer nodig is.

Even na half zes heeft ANWB laten weten dat de A9 in beide richtingen weer vrij is. Een automobilist liet aan NU.nl weten 2,5 uur in de file te hebben gestaan.

De problemen begonnen volgens de ANWB rond 13.30 uur, toen de brug naar beneden was gezakt maar de afsluitbomen niet omhoog gingen. Er is nog geprobeerd om het systeem te resetten, maar dat heeft volgens de dienst niet gewerkt. Rond 16.00 uur werd het stilstaande verkeer uiteindelijk omgeleid.

Rijkswaterstaat Verkeersinformatie liet op Twitter weten het ingesloten verkeer terug te gaan leiden. ANWB Verkeersinformatie meldde dat omrijden mogelijk was via de A10.