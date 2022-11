De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdag tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion en Greenpeace aangehouden omdat zij privéjets op Schiphol blokkeerden. Ze weigerden na het protest het terrein te verlaten en werden daarop gearresteerd.

De activisten bestormden zaterdag het terrein waar de privéjets staan. Ze gingen onder vliegtuigen en de vleugels zitten om de toestellen te blokkeren voor gebruik.

Een groep fietsende demonstranten rijdt nog steeds rond op het terrein. Volgens Greenpeace zijn nog zeker 350 mensen op het terrein aanwezig. Vanaf de parkeerplaats zingen activisten, die ook diverse muziekinstrumenten hebben, de actievoerders toe. Op een spandoek staat 'Bullshitvluchten van de baan'.

De gearresteerde activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace worden overgebracht naar detentieruimtes op Schiphol zelf.

In een verklaring lieten de actiegroepen weten dat zo'n vijfhonderd activisten bij de actie aanwezig waren. Het doel was om het vliegverkeer zo lang mogelijk stil te leggen. Op de parkeerplaats bij de landingsbaan was een hek opengemaakt. Waarschijnlijk hebben de activisten op die manier het terrein bereikt.

Greenpeace en Extinction Rebellion spreken van een geslaagde actie. "Schiphol moet fors krimpen", zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace. "Het is niet logisch dat elke dag nog zo veel privévluchten vertrekken vanaf de luchthaven."

Een woordvoerder van de marechaussee zegt dat er geen gewelddadige sfeer hangt, maar dat ingrijpen wel nodig was.

Greenpeace en Extinction Rebellion houden eigen acties

De actie van Extinction Rebellion en Greenpeace lijkt geen deel uit te maken van de andere manifestaties die zaterdag op de luchthaven plaatsvinden.

Op Schiphol Plaza wordt zaterdag namelijk ook een demonstratie voor de krimp van de luchtvaart gehouden. Daarbij zijn sprekers van GroenLinks, Milieudefensie, FossielvrijNL en Partij voor de Dieren aanwezig. "Jarenlang heeft de luchtvaart ons beloftes voorgehouden. Beloftes over minder uitstoot, minder herrie, minder vervuiling. Maar ondertussen groeide Schiphol", zei een van de sprekers.

Ook was er een protestmars naar de bouwplaats van een nieuwe terminal. De weg langs die toekomstige terminal werd korte tijd geblokkeerd. Schiphol waarschuwde reizigers voor de aanwezigheid van de demonstranten.

30 Klimaatactivisten blokkeren privéjets op Schiphol

Uitstoot per passagier vijf tot zes keer groter bij privévlucht

Eerder deed onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van Greenpeace onderzoek naar privévluchten vanaf Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. In de eerste negen maanden van dit jaar bleken er meer privévluchten te zijn opgestegen dan in heel 2019, het laatste 'normale' jaar voor de coronapandemie. Volgens vluchtdata was ruim een derde van deze vluchten korter dan 500 kilometer. Bijna 11 procent was zelfs korter dan 250 kilometer.

De uitstoot per passagier is bij een privévlucht volgens de onderzoekers vijf tot zes keer zo groot als bij een lijnvlucht. Een vlucht van Schiphol naar Londen met een lijntoestel leidt tot zo'n 40 kilo CO2-uitstoot per passagier. Met een privévliegtuig ligt de uitstoot tussen de 203 en 302 kilo.