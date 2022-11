Een wolf heeft een racefietser achternagezeten in natuurpark De Hoge Veluwe. De fietser filmde de achtervolging zelf. Die beelden gaan nu rond op sociale media.

Op de beelden is te zien dat de fietser over een bospad fietst wanneer links van hem plotseling een wolf opduikt. De wolf rent achter de fietser aan op het pad. De fietser lijkt de wolf af te willen schrikken door stemgeluiden te maken en gaat ook harder rijden.

Wanneer de fietsachtervolging plaatsvond en wie de fietser is, is niet bekend.

Wolvenmeldpunt-coördinator Glenn Lelieveld bevestigt tegenover Omroep Gelderland dat het om een wolf gaat. Volgens Lelieveld is de achtervolging van de wolf mogelijk speelgedrag dat wordt getriggerd door beweging van de fietser, schrijft NOS.

Op De Hoge Veluwe leeft een wolf die zelf mensen lijkt te benaderen. Het nationale park en experts maken zich daarom zorgen. Het is namelijk geen natuurlijk gedrag van de wolf. Of het bij het fietsincident om dezelfde wolf gaat is niet bekend.