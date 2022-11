Het is zaterdagochtend mistig op sommige plekken in het land, maar de zon schijnt ook geregeld. In het noordwesten kan verspreid een regenbui vallen.

Tegen de middag neemt vanuit het westen de bewolking geleidelijk toe. In het westen is regen niet uitgesloten. In de avond verandert het weerbeeld nauwelijks. Het wordt zo'n 12 graden.

Op zondag zal bewolking overheersen. In het westen en noorden valt dan waarschijnlijk veel regen. De temperatuur blijft ongeveer gelijk aan die van zaterdag.

