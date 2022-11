Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: Door borstkanker op maat te behandelen, wordt voorkomen dat vrouwen onnodig medicijnen en chemotherapie krijgen. En op Schiphol waren de rijen voor de security afgelopen herfstvakantie een stuk korter dan afgelopen tijd.

Borstkanker op maat behandelen voorkomt onnodige chemo of medicatie

Steeds minder vrouwen gaan dood aan borstkanker, doordat onderzoekers meer weten over de ziekte. Sinds kort kijken onderzoekers niet alleen naar kankercellen en manieren om die te bestrijden, maar ook naar wat een lichaam zelf kan doen om ze op te ruimen. Dat voorkomt dat vrouwen onnodig chemotherapie of medicijnen krijgen.

Oncologen weten steeds beter wat per patiënt en per kanker de beste geneesmethode is. "Zo komen we terecht bij de persoonlijke behandeling", zegt Sabine Linn, internist-oncoloog bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis tegen NU.nl. "De laatste twintig jaar hebben we daar goede stappen in gemaakt."

Stofje in paddo's mogelijk sleutel tot snelle behandeling voor ernstige depressie

Onderzoekers zijn een veelbelovende en snelle behandeling tegen ernstige depressie op het spoor. De behandeling bestaat naast specialistische therapie uit een bijzonder middel: psilocybine. Dat is het stofje dat mensen bij het nemen van paddo's laat hallucineren.

De behandeling is al getest op een groep van 233 patiënten uit tien verschillende landen, schrijven BBC News en The Guardian. Bijna een op de drie patiënten werd binnen drie weken niet meer depressief verklaard. Een op de vijf toonde grote verbeteringen binnen twaalf weken.

Wereldwijde voedselprijzen dalen

De handelsprijzen van basisvoedsel zoals zuivel, vlees en suiker zijn afgelopen maand opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van VN-voedselorganisatie FAO. Alleen graan werd duurder, door de oorlog in Oekraïne. Dalende prijzen op de wereldmarkt kunnen ook gevolgen hebben voor wat we in de supermarkt betalen. Na minstens een aantal maanden zouden die kunnen dalen.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

Vier jaar nadat de Amerikaan Roman Leykin beide benen verloor door een ongeluk op het metrospoor in New York, doet hij dit weekend mee aan de marathon in dezelfde stad. Dat doet hij niet door hard te lopen, maar op een ligfiets. Leykin trapt met zijn armen. "Ik wilde opnieuw de wind door mijn haren voelen gaan, want ik hield echt van snelheid", vertelt hij aan CBS News.





De brandweer heeft vrijdag twee Leidse studenten bevrijd die met handboeien aan elkaar vastzaten. Toen ze de boeien weer wilden losmaken, brak het sleuteltje af. De studenten wilden de boeien gebruiken voor een themafeestje. Op beelden is te zien hoe de brandweer de boeien door moest slijpen.





De wachttijden voor de security op Schiphol waren in de herfstvakantie de meeste tijd korter dan een uur. De luchthaven kampt al maanden met problemen door een tekort aan beveiligers, maar in de herfstvakantie was de gemiddelde wachttijd bij de security slechts veertien minuten.

