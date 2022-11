Er gaat een streep door de demonstratie van komende zondag op het Museumplein in Amsterdam, waarvoor complotdenker David Icke was uitgenodigd om te spreken, meldt organisator Samen voor Nederland vrijdagavond. Als voornaamste reden wordt genoemd dat Icke de toegang tot Nederland is geweigerd.

De Britse complotdenker deelde donderdagavond een brief die hij had gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierin stond dat hij de komende twee jaar niet naar Nederland en de 25 andere Europese landen in het Schengengebied mag reizen. Volgens de IND waren er concrete aanwijzingen dat zijn komst naar Nederland "een gevaar vormt voor de openbare orde en openbare rust".

"Het besluit van de IND heeft echt de doorslag gegeven", aldus de woordvoerder van Samen voor Nederland. Icke wordt volgens hem niet alleen het zwijgen opgelegd, hij vindt dat ook zijn vrijheid wordt ingeperkt doordat hij niet naar het Schengengebied mag reizen.

De organisatie overlegde vrijdagavond over het wel of niet laten doorgaan van de demonstratie. Eerder op de dag had de rechtbank geoordeeld dat Amsterdam rechtmatig had besloten om de demonstratie van de Dam naar het Museumplein te verplaatsen. De organisatie wilde op de Dam protesteren, maar er werd gevreesd voor wanordelijkheden.

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid in het geheim geregeerd wordt door buitenaardse reptielen, die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.