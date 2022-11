De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een terras in het centrum van Tilburg afgelopen juni, is opgepakt in Antwerpen, meldt de politie vrijdag. De 24-jarige Thomas N. probeerde nog voor de Belgische politie te vluchten door van een balkon te springen.

N. was al enige tijd voortvluchtig. Woensdag werd hij door de politie op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. De politie dacht al dat hij mogelijk in het buitenland zou zijn.

Politieonderzoek wees naar Antwerpen als mogelijke locatie. Daar werd N. vrijdag rond 16.00 uur inderdaad aangetroffen in een woning. Volgens de politie probeerde hij nog te vluchten door van een balkon af te springen. Hij werd na zijn sprong alsnog aangehouden. N. raakte niet gewond bij zijn vluchtpoging.

Volgens de politie heeft N. afgelopen zomer het vuur geopend op een vol terras in Tilburg. Dat gebeurde op 12 juni, iets na middernacht. Een 29-jarige cafébezoeker raakte daardoor gewond aan zijn been.

Na de schietpartij sloeg N. samen met zijn broer Lucas op de vlucht. De politie wist de destijds 22-jarige Lucas al aan te houden, maar van N. ontbrak nog ieder spoor.

N. zit op dit moment nog vast in België. De politie zegt dat hij binnenkort aan Nederland wordt overgeleverd.