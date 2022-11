De 81-jarige vrouw die is aangehouden na de dood van een 78-jarige vrouw in een Brabants ziekenhuis, wordt verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. Desondanks wordt ze niet voorgeleid aan de rechter-commissaris en mag ze het onderzoek in vrijheid afwachten, meldt de politie vrijdag.

De twee vrouwen zouden ruzie hebben gekregen in de nacht van woensdag op donderdag. Het slachtoffer lag in haar bed toen de andere patiënt binnenkwam. Daarna ontstond een gevecht, waarbij de 78-jarige vrouw op de grond terechtkwam en overleed.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis spreekt van een "tragisch incident", dat plaatsvond op een gewone verpleegafdeling. "Op het moment van het handgemeen waren er genoeg medewerkers; er was geen onderbezetting van personeel. Onze gedachten gaan uit naar de familie van de overleden patiënt."

De politie onderzoekt welke omstandigheden tot de dood van de vrouw uit het Brabantse Vlijmen hebben geleid. Ook de aanleiding van de ruzie is onbekend.

Er worden geen verdere mededelingen gedaan over de medische achtergrond van de verdachte of haar verblijfplaats. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident.