Wat betekent de term 'het slavernijverleden' nou precies? En waarvoor exact gaat het kabinet excuses aanbieden namens de Nederlandse Staat? Experts beantwoorden vragen van NU.nl-lezers.

Om bij het begin te beginnen: de slavernij ontstond door een immorele honger naar geld. Zo omschrijft het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) de oorsprong van de slavernij. "Er bestond een systeem dat Nederland heeft ingericht om economisch te groeien via de inzet van tot slaaf gemaakten", legt NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer uit.

"Mensen die uit hun leefomgeving ontvoerd zijn, ontdaan van hun waardigheid en menselijkheid. En dat vierhonderd jaar lang."

Nederland haalde in totaal zo'n 600.000 tot slaaf gemaakte mensen uit voornamelijk West-Afrika. Ons land had bijvoorbeeld Fort Elmina in Ghana als 'verzamelplek' voor het onvrijwillige vervoer per schip van deze mensen naar Zuid-Amerika. Zo'n 90.000 van hen overleefden de bootreis niet.

Strikt genomen is het slavernijverleden de periode dat mensen tot slaaf werden gemaakt, legt Kathleen Ferrier uit. "Nederland ontnam ze hun menselijkheid, om ze te kunnen behandelen als nog minder dan beesten."

Dat zag je volgens de voorzitter van de Nederlandse UNESCO-commissie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie terug in de manier waarop ons land de tot slaaf gemaakte mensen verhandelde en vervoerde.

Niet alleen het tot slaaf maken zelf valt daarom onder het slavernijverleden. Ook de slechte behandeling van tot slaaf gemaakte mensen die onder dwang moesten werken valt onder deze term. Hetzelfde geldt voor het goedpraten dat ons land ze al hun rechten ontnam.

In 1863 schafte Nederland de slavernij officieel af. Ons land was in de zeventiende eeuw begonnen met de slavenhandel. "Maar tot slaaf gemaakten moesten na het officiële einde van de slavernij tot wel tien jaar blijven werken op de plantages", voegt Ferrier daaraan toe. "Ze kregen al die tijd geen cent compensatie voor de slavernij." Ook die periode hoort dus bij het slavernijverleden.

140 Op deze 933 plekken handelden Nederlanders in mensen of goederen

De periode van zogenoemde contractarbeid is nauw verbonden met het slavernijverleden. Het is in feite een verlenging van de slavernij. Ferrier benadrukt dat ook die periode aandacht verdient.

Omdat de Nederlandse overheid het einde van de slavernij zag aankomen, bracht ze van 1858 tot 1939 arbeidskrachten vanuit onder meer China, India en het Indonesische eiland Java naar de plantages. Daar moesten deze contractarbeiders het werk van de tot slaaf gemaakte mensen overnemen.

"Dat gebeurde onder valse voorwendselen", licht Ferrier toe. "Officieel geen slavernij, maar vandaag zouden we het 'moderne slavernij' noemen."

Het is nog niet bekend hoe de excuses namens de Nederlandse Staat er precies uit gaan zien. Het kabinet heeft wel beloofd dat ze er komen. Voor het einde van dit jaar komt het kabinet met een toelichting.

Het kabinet wil niet vooruitlopen op de inhoud van de excuses, zo laat een woordvoerder weten aan NU.nl. Surinaamse slavernijorganisaties willen dat Suriname meeschrijft aan de tekst van de excuses.

Vanuit Suriname klinkt concreet de roep om excuses voor "de materiële en immateriële schade die Nederland heeft aangericht aan land en volk van Suriname". "Bovendien moet Nederland de excuses ook aanbieden aan de oorspronkelijke bevolking van Suriname", zegt voorzitter Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) tegen NU.nl. "Die mensen zijn tijdens het slavernijverleden het slachtoffer geworden van landroof, slavernij en genocide."

Nooitmeer ziet brede excuses voor zich. "Voor het leed dat Nederland de tot slaaf gemaakte mensen heeft aangedaan."

Voorzitter Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden zei in september tegen NU.nl dat excuses aanbieden op Nederlandse bodem onvoldoende is. "De excuses moeten op plaats delict plaatsvinden en dat is Suriname."