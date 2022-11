De WorldPride komt in 2026 naar Amsterdam, meldt Stichting Pride Amsterdam vrijdag. De hoofdstad was samen met het Amerikaanse Orlando in de race voor het grote evenement.

Nadat afgelopen zaterdag de plannen van beide kandidaten waren gepresenteerd in Mexico, konden de leden van InterPride afgelopen dagen stemmen. Dat is de overkoepelende organisatie voor Pride-organisatoren. Amsterdam wist 59 procent van de stemmen binnen te slepen, op Orlando stemde 37 procent.

Directeur Lucien Spee de Castillo Ruiz van Pride Amsterdam laat weten enorm trots te zijn. Dat omdat Nederland "weer het middelpunt van de wereld zal zijn als het gaat om aandacht voor gelijke en verworven rechten".

"Tegelijk kan ons land komende jaren er werk van maken om te laten zien dat we weer tot de top gaan behoren van voorlopers en gidslanden. Want we staan nu te laag op veel lijstjes."

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de WorldPride naar Amsterdam en Nederland komt. Aanleiding is het 25-jarig jubileum van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht. Volgens Stichting Pride Amsterdam bracht deze openstelling een positieve golf op gang waardoor het inmiddels in 29 landen mogelijk is om te trouwen.

Thema is Unity

Het thema voor WorldPride Amsterdam is Unity. Dat staat volgens de stichting voor "de band die men als koppel vormt door het huwelijk. Maar het staat ook voor de band die we binnen onze lhbtiq+-gemeenschap moeten vormen".

WorldPride Amsterdam vindt plaats op het moment dat de 'normale' Amsterdam Pride zou worden gehouden.

"Het zal een goed inhoudelijk programma hebben, met bijvoorbeeld internationale conferenties waarbij de wetenschap samenkomt met activisten en het bedrijfsleven. Dit evenement staat bij veel mensen in de gemeenschap op de agenda, en dat betekent dat ver vooruit kan worden gepland, er veel mensen kunnen komen en je veel kunt organiseren."

De eerste WorldPride werd in 2000 in Rome gehouden en daarna georganiseerd in Jeruzalem, Londen, Toronto, Madrid, New York en Kopenhagen-Malmö. Voor 2023 neemt Sidney de organisatie op zich.