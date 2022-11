De nabestaanden van Peter R. de Vries gaan ervan uit dat het proces rond de moord op de misdaadjournalist "nog jaren" zal duren. Zoon Royce schat dat een afsluiting nog zeker vijf tot zeven jaar op zich laat wachten, met het oog op een mogelijk hoger beroep en cassatieprocedure. "Tot die tijd zal het onderdeel zijn van ons leven."

Donderdag besloot de rechtbank dat de strafzaak over moet. Een van de rechters is geëmigreerd en moet daarom vervangen worden. Daardoor verandert de rechtbankcombinatie en dat is niet zomaar toegestaan.

Een andere belangrijke oorzaak is een heel late toevoeging van verklaringen van een anonieme getuige. Het Openbaar Ministerie (OM) voegde het bewijs kort voor de geplande uitspraak in juli toe aan het dossier. Toen had het OM al levenslang geëist tegen beide hoofdverdachten.

De rechtbank zag zich toen genoodzaakt de zaak te heropenen en de uitspraak voor onbepaalde tijd uit te stellen. Inmiddels zijn drie nieuwe verdachten bij het proces gevoegd, waardoor een afronding nog geruime tijd op zich laat wachten.

Advocaat Annemiek van Spanje, die de familie bijstaat, zegt dat de familie het besluit van de rechtbank zag aankomen. Mede daarom reageren ze er "vrij nuchter" op, aldus Van Spanje. "Maar er komt sowieso een nieuw proces en ze gaan dit hoe dan ook nog een keer doormaken."

Of de twee kinderen van De Vries nogmaals hun slachtofferverklaring in de rechtszaal moeten voordragen, betwijfelt de raadsvrouw. "Of ze daar echt weer opnieuw moeten gaan zitten... Ik denk niet dat dat gaat gebeuren."

In totaal staan vijf mannen terecht

Het OM verdenkt Delano G. en Kamil E. van het uitvoeren van de moord op De Vries. G. zou de misdaadjournalist hebben neergeschoten en E. zou de voorverkenningen hebben gedaan. Daarnaast wordt E. ervan verdacht de vluchtauto te hebben bestuurd.

De 27-jarige Krystian M. wordt ervan verdacht de twee te hebben aangestuurd. M. werd in juli opgepakt en verscheen half oktober voor het eerst in de rechtszaal. Ook Erickson O. en Gerwer M.C. waren toen aanwezig. Zij zouden De Vries hebben gefilmd kort nadat hij was neergeschoten. Het OM vindt dat een terroristische daad.

De Vries werd op 6 juli 2021 dodelijk getroffen nadat hij de studio van RTL Boulevard in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam had verlaten. Toen De Vries bij de garage arriveerde, werd hij van achteren neergeschoten. Hij overleed op 15 juli vorig jaar aan zijn verwondingen.