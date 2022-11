Een 78-jarige vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag overleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch na ruzie met een andere patiënt. De politie heeft een 81-jarige vrouw aangehouden.

Het slachtoffer lag in haar bed toen de andere patiënt haar kamer binnenkwam, meldt de politie. Beide vrouwen begonnen te vechten, waarbij de 78-jarige vrouw op de grond terechtkwam. Daarna bleek de vrouw overleden.

De politie onderzoekt welke omstandigheden tot de dood van de vrouw uit het Brabantse Vlijmen hebben geleid. Ook de aanleiding van de ruzie is onbekend.

De 81-jarige verdachte, die uit Heusden komt, staat gezien haar medische situatie onder medisch toezicht. Volgens de politie is het nog niet mogelijk geweest om met haar te spreken.

Het ziekenhuis spreekt van een "tragisch incident". "Onze gedachten gaan uit naar de familie van de overleden patiënt", aldus het ziekenhuis in een verklaring op de eigen website.