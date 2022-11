De politieachtervolging die woensdagavond eindigde in een dodelijk ongeluk nabij Kampen volgde op een melding van zware mishandeling. Dat meldt de politie donderdag. Een 41-jarige man uit de gemeente Het Hogeland zou een 39-jarige vrouw in het Groningse Bedum Groningen hebben mishandeld en werd verdacht van poging tot doodslag. De man is bij de crash overleden.

De achtervolging eindigde op de N50 bij het Overijsselse Kampen. Bij de crash waren twee auto's betrokken. Ook de inzittenden van het andere voertuig, een 68-jarige man en 67-jarige vrouw uit Emmeloord, kwamen om het leven. Zij hebben niets met de mishandeling te maken, benadrukt de politie.

Op beelden is te zien dat de voorkant van een van de twee personenauto's bijna volledig verwoest is. Ook bij de andere auto is de schade groot. Omdat er sprake was van een achtervolging wordt onderzoek gedaan door de Rijksrecherche.

De weg tussen Kampen-Noord en Ens werd pas in de nacht van woensdag op donderdag om 5.00 uur weer vrijgegeven. Op de weg vonden in het verleden vaker ernstige verkeersongelukken plaats. De weg wordt in de regio daarom ook wel de 'dodenweg' genoemd.

Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen vraagt zich donderdag op Twitter af hoelang Kampen nog moet wachten op aanpassing van "deze genadeloze weg". De aanpassing staat hoog op de prioriteitenlijst van de overheid, maar die heeft het karwei onder meer door de stikstofcrisis voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De Rouwe spreekt in zijn tweet ook zijn medeleven uit "met allen die zo geraakt zijn."