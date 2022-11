Taal en rekenen moeten ook in alle andere vakken op school nadrukkelijk aan de orde komen. Alleen taal- en rekenlessen op zich zijn niet genoeg om taal en rekenen te leren. Dat schrijft de Onderwijsraad donderdag in een nieuw advies.

De vaardigheden in die vakken van leerlingen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo zijn al langer zorgwekkend. De Tweede Kamer had de raad daarom om advies gevraagd.

Als taal en rekenen breder aan bod komen, snijdt het mes volgens de raad aan twee kanten. "Andere vakken bieden context en mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen in taal en rekenen. Andersom is beheersing van taal en rekenen een noodzakelijke voorwaarde om verder te komen in andere vakken en leergebieden."

Goede leerkrachten zijn daarvoor onmisbaar. De Onderwijsraad adviseert daarom een verplichte centrale eindtoets voor taal en rekenen voor pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen Nederlands en wiskunde. Deze eindtoets moet volgens de raad een theorie- en een praktijkdeel krijgen.

Ook wil de raad dat de professionalisering van leraren wordt verbeterd. Ook hun beheersing van de vakken moet "stelselmatig gemonitord" worden.

Leerkrachten betrekken bij vormgeven onderwijs

Leerkrachten kunnen volgens de raad ook bijdragen aan de vormgeving van goed taal- en rekenonderwijs. Er moet daarbij meer oog zijn voor de kwaliteit en het gebruik van de lesmaterialen.

"Om het duurzaam te verbeteren is een ander perspectief nodig. We moeten verder kijken dan de kwaliteit van geïsoleerde taal- en rekenlessen", zegt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad. "We moeten aanhoudend focussen op de beheersing van taal en rekenen van leerlingen en studenten. Zodat er niet steeds weer kostbare hersteloperaties nodig zijn."