Het is donderdagochtend overwegend bewolkt. Lokaal kan er lichte regen of motregen vallen. In de loop van de middag komen er steeds meer opklaringen voor.

In het westen van het land blijft het bewolkt met kans op regen. De temperatuur stijgt naar 14 tot 17 graden in het zuidoosten.

In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het in grote delen van het land regenen. Later wordt het droog en komen steeds meer opklaringen voor. Er kan dan mist of nevel ontstaan.

Vrijdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Er kan dan een enkele bui vallen. Het wordt 13 tot 14 graden.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.