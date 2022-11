Een elfjarig vermist meisje uit Soest is in goede gezondheid aangetroffen. Er was een grote zoektocht naar het meisje opgezet nadat ze vermist was geraakt terwijl ze onderweg was naar hockeytraining. Ze is in gezelschap van haar vader gevonden in een auto in Bulgarije.

De vader is aangehouden en het meisje is ondergebracht bij Bulgaarse hulpverleningsinstanties tot ze terug naar huis kan.

Het meisje uit Soest had dinsdagmiddag met vriendinnen afgesproken om samen naar de hockeytraining te gaan. Toen ze niet kwam opdagen, zijn haar vriendinnen naar haar huis gegaan. Daar dachten ze dat ze al naar hockey was, waarna de politie werd ingeschakeld.

De politie en het Openbaar Ministerie startten een grote zoekactie, waarbij haar fiets werd teruggevonden. Omdat de vader van het meisje de Turkse nationaliteit heeft, werd rekening gehouden met een mogelijk vertrek naar Turkije.

Er werd internationaal naar haar uitgekeken. Zo werden bijvoorbeeld alle grensposten geïnformeerd over de vermissing. Ook werden alle mogelijke vluchtroutes in kaart gebracht. Uiteindelijk werd het meisje met haar vader in een auto in Bulgarije gevonden. Ze waren vermoedelijk onderweg naar Turkije.

"Al die inspanningen, en dat waren er heel erg veel, leidden tot een succesvolle interventie", zei een woordvoerder van de politie.