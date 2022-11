Bij een ernstig verkeersongeval op de N50 ten noorden van Kampen (Overijssel) zijn woensdagavond drie mensen om het leven gekomen. Aan het ongeluk ging een politieachtervolging vooraf, meldt de politie Overijssel. Bij het incident waren twee auto's betrokken.

Over de identiteit van de slachtoffers kan de politie Overijssel nog niets zeggen. Ook over de reden van de achtervolging kan de eenheid nog niets melden, behalve dat die te maken had met een "incident in Noord-Nederland".

Maar de politie Groningen twitterde dat de achtervolging te maken had met een geweldincident eerder op de avond in het Groningse dorp Bedum. "De verdachte is na het incident gevlucht. Later op de avond kregen we informatie dat de auto van de verdachte op de A6 en N50 was gezien. Collega's zijn daarop een achtervolging gestart."

Er wordt ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Dat gaat volgens de politie nog geruime tijd duren. De weg tussen Kampen-Noord en Ens is in beide richtingen dicht. Volgens Rijkswaterstaat vond het ongeluk plaats op de Eilandbrug. Verkeer kan omrijden door de omleidingsroute U39/U40 te volgen.

Op de N50 vonden in het verleden vaker ernstige verkeersongelukken plaats. De weg wordt in de regio daarom ook wel macaber de dodenweg genoemd.