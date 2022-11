In Broek en Waterland, waar vorig jaar een gewelddadige overval op een waardetransport eindigde, zijn in totaal 87 hulzen van politiekogels gevonden. Daarnaast zijn acht hulzen gevonden die uit de wapens van de acht verdachten komen. Dat bleek woensdag tijdens de tweede procesdag in de rechtbank in Amsterdam.

De rechtbank richtte zich op de tweede procesdag op een belangrijke, centrale vraag in het dossier: hebben de verdachten gericht geschoten op de agenten? Woensdag bleek dat de verdachten erbij blijven dat ze nooit gericht hebben geschoten.

De beweringen van de verdachten lijken te worden ondersteund door forensische bevindingen. Nergens zijn inslagen gevonden van door de verdachten verschoten kogels, tegenover meerdere afkomstig van politiekogels. In Broek en Waterland zijn acht hulzen uit wapens van de verdachten gevonden, tegenover 87 van de politie.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de mannen onder meer van poging tot doodslag. Een groot aantal agenten heeft namelijk aangifte gedaan tegen de overvallers.

Maar een aantal agenten heeft gezegd dat zij niet hebben gezien dat de verdachten op hen hebben geschoten of een wapen op hen hebben gericht, bleek woensdag.

86 Politie schiet op verdachten in weiland Broek in Waterland

Onduidelijk of vuurwapen te zien is op beelden

De rechtbank bekeek daarnaast beelden - gemaakt vanuit een politiehelikopter - van de achtervolging, die eindigde in een weiland. Te zien is onder meer hoe de overvallers hun vluchtauto's in brand steken en overstappen in andere, gereedstaande auto's. Al snel kunnen zij geen kant meer op, doordat de politie de smalle weggetjes heeft afgezet.

Er ontstond discussie tussen de advocaten en de rechtbank over de vraag of er een vuurwapen is te zien, dat buiten een van de vluchtauto's zou worden gehouden. De rechtbank denkt van wel, de raadslieden betwisten die waarneming. Beelden van bijvoorbeeld body- of dashcams van dit moment zijn er voor zover bekend niet.

De overval vond plaats op 19 mei vorig jaar. Na de overval gingen de verdachten er in snelle auto's vandoor, met in hun kielzog de massaal uitgerukte politie. Zes overvallers vluchtten te voet een weiland in en gaven zich uiteindelijk over. De politie schoot daarbij verdachte Osiris Diawara (47) dood.

In totaal hebben dertien agenten geschoten. Twee verdachten raakten daarbij gewond. Justitie besloot eerder al de agenten niet te vervolgen omdat ze schoten uit zelfverdediging en om verdachten te arresteren.

Het proces gaat vrijdag verder. Volgende week komt het OM met de strafeisen.