Oud-voorzitter van politiebond ACP Gerrit van de Kamp heeft zich wel degelijk schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt woensdag uit een nieuw onderzoek dat de politiebond heeft laten uitvoeren. Van de Kamp gaat nu definitief weg bij de politiebond. Hij ontkent de aantijgingen.

Van de Kamp legde eerder dit jaar zijn werkzaamheden al neer na enkele meldingen die wezen op grensoverschrijdend gedrag. In maart liet het bestuur weten dat er geen grensoverschrijdend gedrag was geconstateerd. Na publieke excuses van de ACP aan Van de Kamp legde die zijn werk alsnog neer, maar dan vanwege gezondheidsredenen.

In het voorjaar ontving de bond nieuwe signalen over grensoverschrijdend gedrag. Daarom werd besloten opnieuw extern onderzoek uit te laten voeren. Daarvoor is met in totaal dertig mensen gesproken. Uit dat onderzoek is gebleken dat de oud-voorzitter grensoverschrijdend en seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Dat is volgens de politiebond onaanvaardbaar.

De bond erkent dat er eerder dit jaar dingen zijn misgegaan. "Na dit onderzoek blijkt namelijk dat wij eerder dit jaar ten onrechte bekendgemaakt hebben dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag door de voormalig voorzitter. Bovendien zijn mensen beschadigd. Dit alles spijt ons en we bieden dan ook onze excuses aan."

Van de Kamp was bijna twintig jaar voorzitter van de ACP. In een interview met het AD erkent hij dat zijn leiderschapsstijl direct is en mensen in het verkeerde keelgat kan schieten, maar ontkend hij zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek deugt volgens hem niet.