Hamid B. is woensdag veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor het doodschieten van Lauranio Bronne (22) uit Assendelft. Medeverdachten Justin D. en Jahmal N. kregen van de rechtbank in Amsterdam celstraffen van achttien maanden opgelegd voor het wegmaken van het lichaam.

Het slachtoffer werd vorig jaar maart doodgeschoten. Hij werd achtergelaten in een sloot nabij het Amsterdamse groengebied Tuinen van West, waar een voorbijganger de volgende ochtend zijn lichaam vond.

De verdachten bevonden zich op dat moment in Antwerpen. Daar kochten ze nieuwe kleding en gooiden ze de telefoon van het slachtoffer weg.

Het Openbaar Ministerie eiste in september een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging tegen de 29-jarige B. en celstraffen van achttien maanden tegen medeverdachten D. (22) en N. (21). De rechtbank ziet geen aanleiding tot het opleggen van tbs aan B.

De verdachten hadden 's nachts met de bestelbus van D. lachgastanks bezorgd in Assendelft. B. verklaarde dat het slachtoffer per ongeluk is doodgeschoten in de bus en ontkende dat hij de trekker heeft overgehaald.

'Zulke misdrijven veroorzaken gevoelens van onrust en afschuw'

De rechtbank is van mening dat B. schuldig is aan doodslag omdat hij een doorgeladen wapen op het hoofd van het slachtoffer richtte, in een kleine cabine. Dat leverde een uiterst gespannen situatie op. B. heeft die omstandigheden zelf gecreëerd en liep daardoor het risico dat het wapen kon afgaan, redeneert de rechtbank.

De medeverdachten zeiden het wapen niet te hebben gezien en stonden buiten toen het slachtoffer door het hoofd werd geschoten. De rechtbank sprak hen vrij van doodslag.

Alle drie zijn ze schuldig bevonden aan het op berekende wijze wegvoeren en verstoppen van het lichaam. "Dit soort misdrijven veroorzaken gevoelens van onrust en afschuw in de samenleving."

De rechtbank nam het N. en D. extra kwalijk dat ze bevriend waren met het slachtoffer en gelogen hebben tegen zijn familie over wat er die nacht is gebeurd.