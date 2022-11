Binnenkort is het weer mogelijk om kinderen te adopteren uit zes landen. Het gaat om de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika, heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) woensdag bekendgemaakt.

Weerwind heeft tegelijkertijd besloten dat adopties niet meer zijn toegestaan uit de Verenigde Staten, China, Slowakije, Tsjechië, Peru, Colombia, Burkina Faso en Haïti. Nederland bouwt de adoptierelatie met deze acht landen af.

Alle adopties uit het buitenland werden twee jaar geleden stopgezet, omdat er veel misstanden waren rond adoptiepraktijken. Een commissie die naar het systeem tussen 1967 en 1997 keek, kwam met een zeer kritisch rapport. Fouten die toen werden gemaakt, zouden nog altijd voorkomen.

Om het systeem te verbeteren, stelt de overheid striktere voorwaarden aan adopties. Ook is er voortaan één overheidsorganisatie die bemiddelingen behandelt. Het uitgangspunt daarbij is dat adoptie alleen mogelijk is bij kinderen "voor wie geen passende opvang voorhanden is in het land van herkomst".