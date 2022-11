De twaalf Nederlandse IS-vrouwen die het kabinet ophaalt uit Syrië, worden bij aankomst in Nederland direct opgepakt. Hun kinderen worden opgevangen in een gespecialiseerde instelling, antwoordt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) op Kamervragen van D66.

Dinsdag worden 12 IS-vrouwen en 28 kinderen opgehaald uit Syrië. Het is volgens het ministerie tot nu toe de grootste groep IS-vrouwen en kinderen die is overgebracht naar Nederland.

De groep wordt verdacht van terroristische misdrijven. De vrouwen worden daarom aangehouden zodra ze in Nederland zijn aangekomen. Ze moeten binnenkort voor de rechtbank verschijnen, maar het is nog onduidelijk wanneer.

De kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. In gespecialiseerde instellingen wordt onderzocht of ze bijvoorbeeld met trauma's kampen. Ook kijken experts naar de ideologie van deze kinderen, en naar mogelijke radicalisering.

In die instellingen kunnen de kinderen daarnaast alvast wennen aan hun nieuwe omgeving. De meeste kinderen kennen Nederland niet door hun jeugdige leeftijd, schrijft Weerwind.

Kabinet ziet kinderen als slachtoffers

De minister wil de risico's op mogelijke radicalisering zo veel mogelijk verkleinen door de kinderen in een normale en veilige omgeving te plaatsen. Het kabinet ziet de kinderen "als slachtoffers, die niet verantwoordelijk zijn voor het handelen van hun ouders", schrijft hij.

Na drie maanden kunnen de kinderen in een pleeggezin worden geplaatst, als ze daaraan toe zijn. De kinderen blijven onder toezicht van een instelling zolang de kinderbeschermingsmaatregel van kracht is, ook als de ouder uit de gevangenis is gekomen, meldt Weerwind.