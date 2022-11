De Chinese politiebureaus in Nederland moeten per direct hun deuren sluiten, heeft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) besloten. Hij noemt de bureaus, die zonder dat de Nederlandse overheid dat wist zijn opgericht, "onacceptabel".

Op papier regelen de Chinese politiebureaus alleen administratieve zaken voor Chinezen die in Nederland verblijven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun rijbewijzen verlengen.

Maar er zijn ook sterke aanwijzingen dat deze politiebureaus ook worden gebruikt om kritische Chinezen in Nederland in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten. Dat bleek vorige week uit onderzoek van RTL Nieuws en Follow the Money.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet destijds al weten dat er passend actie zal worden ondernomen. "We nemen dit heel serieus."