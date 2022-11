Van de 24 mensen die afgelopen weekend zijn opgepakt na ongeregeldheden bij een feest in Amstelveen zitten er dinsdag nog 2 vast. Volgens de politie worden zij verdacht van openlijke geweldpleging en heling. De rest, die vastzat voor alleen het eerste feit, is heengezonden.

In de nacht van zaterdag op zondag liep het uit de hand aan de Touwslagerij op een bedrijventerrein in de wijk Legmeer. Dat gebeurde nadat beveiligers zo'n honderd mensen hadden geweigerd op het feest. De feestgangers waren het daar niet mee eens en raakten in gevecht met de beveiliging.

Door de komst van de politie keerde de rust even terug, maar later ging het toch mis. Tientallen agenten werden bekogeld met stenen, glas en andere voorwerpen. De politie riep de hulp in van meerdere eenheden en de marechaussee.

Eén agent raakte gewond. De politie liet eerder al weten dat die het naar omstandigheden goed maakt.

De vrijgelaten verdachten horen later hoe hun zaak wordt afgehandeld. De politie roept mensen op aangifte te doen als ze schade hebben aan hun voertuigen door de rondvliegende stenen. Ze sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.