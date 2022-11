Het schuurt in de opvang voor Oekraïense vluchtelingen. Het aantal conflicten neemt toe en ook bij gastgezinnen ontstaat steeds meer wrijving, schrijven de Volkskrant en Tubantia dinsdag.

Vluchtelingen hebben in heel Nederland meer kritiek, schrijft de Volkskrant. Zo krijgen ze leefgeld te laat uitgekeerd, zijn er klachten over het eten en botsen ze steeds vaker met beveiligers.

De Oekraïners zijn ook boos omdat zij in de eerste maanden van dit jaar meer zouden hebben gemogen. Ten slotte zou er te weinig oog zijn voor opgelopen oorlogstrauma's.

Het Veiligheidsberaad, dat de 25 veiligheidsregio's vertegenwoordigt, zegt in gesprek met de krant dat het de ontwikkeling herkent. Ook stichting VluchtelingenWerk merkt dat de situatie onrustiger wordt.

Een woordvoerder vermoedt dat dat komt doordat de vluchtelingen langer moeten blijven dan aanvankelijk gedacht. "En ze verblijven op locaties die daar veelal niet voor bedoeld zijn, met weinig regie over hun eigen leven", citeert de krant de woordvoerder.

Gastgezinnen niet voorbereid op langdurige opvang

Ook bij gastgezinnen spelen steeds meer problemen, meldt Tubantia. De organisatie NuTwente, die Oekraïners bij families onderbracht, heeft die werkzaamheden voorlopig gestaakt.

Gastgezinnen in het oosten van het land zouden niet hebben verwacht dat Oekraïners langdurig bij hen zouden blijven. "Bij sommige is de rek er totaal uit", citeert de krant een woordvoerder. "Ze hadden hooguit een half jaar opvang verwacht, maar er zijn nu al ruim acht maanden verstreken, met geen enkel uitzicht op beëindiging."

Oekraïners die nu in Twente opvang zoeken, worden doorverwezen naar de lokale veiligheidsregio of een gemeente. NuTwente zegt niet teleurgesteld te zijn in de houding van de gastgezinnen. "Het was oorlog in Europa. Dat hadden velen niet eerder meegemaakt en ze wilden zich inzetten. Dat valt alleen maar te prijzen."