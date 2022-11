Het steekincident in Hoorn waarbij vorige week een veertienjarige jongen door een zestienjarige verdachte werd neergestoken, staat niet op zich. Volgens meldingen van de politie zijn er dit jaar tot nu toe meer dan vijftig steekpartijen met tieners geweest. Dat zijn er al meer dan heel vorig jaar.

Ook het wapenbezit onder jongeren neemt toe, ziet voorzitter Bianca Boender van de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers BVjong.

"Niet elke jongere die een wapen heeft, gebruikt dat ook", benadrukt ze. "Maar sinds 2019 zie je wel dat het wapenbezit onder jongeren is toegenomen, dat er steekincidenten zijn en dat die extremer zijn geworden."

Dit jaar zijn er al meer dan vijftig steekpartijen geweest waar tieners voor verantwoordelijk worden gehouden. De jongste verdachte was dertien jaar oud. Hij zou in Rotterdam een medescholier hebben neergestoken.

Bij de steekpartijen zijn negen personen om het leven gekomen. Behalve de jongen in Hoorn, die zondag aan zijn verwondingen is overleden, zijn mensen omgekomen bij steekpartijen in Middelburg, Amsterdam, Horst, Rosmalen, Breda, Vlaardingen, Vlissingen en Nijmegen.

In heel 2021 waren tieners volgens de politie betrokken bij bijna vijftig steekpartijen, waarvan drie met dodelijke afloop.

Van een onveilig gevoel tot groepsdruk

Dat jongeren besluiten een mes of een ander steekwapen bij zich te dragen, kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan variëren van een onveilig gevoel tot groepsdruk.

"Jongeren zijn op zoek naar hun identiteit. Ze kijken af bij anderen en ze zijn beïnvloedbaar", zegt Boender.

"Positieve rolmodellen hebben een positieve invloed. Als je dan in een vriendengroep zit waar het gewoon is om een mes te dragen, kan je worden meegezogen in die cultuur en in een spiraal van angst en geweld."

Drillrap, een agressieve en intimiderende vorm van rap, is volgens onderzoekers zelden de oorzaak van geweld met messen.