Het KNMI heeft code geel uitgegeven voor de kustprovincies, het Waddengebied en Flevoland. De weerswaarschuwing geldt de gehele ochtend vanwege zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Aan het einde van de ochtend neemt de wind tijdelijk af.

De windstoten komen uit het zuidwesten en kunnen problemen veroorzaken voor het verkeer.

Verder trekken wolkenvelden over het land die voor de nodige regenbuien zorgen. Later op de dag kunnen dat ook stevige buien worden met kans op hagel en onweer. De temperatuur loopt op tot zo'n 16 graden.

In de avond en in de nacht van dinsdag op woensdag zijn er in de kustgebieden opnieuw zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Langs de westkust nemen die windstoten in kracht toe, mogelijk van 90 tot 100 kilometer per uur. Aan het einde van de nacht nemen de windstoten af.

