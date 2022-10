De problemen op het spoor die bijna heel de dag voor vertragingen zorgden in de Randstad, zijn maandagavond voor het belangrijkste deel voorbij. Wel rijden er nog steeds minder treinen tussen Leiden en Almere vanwege een sein- en wisselstoring, maar ook op dat traject is het einde van de problemen in zicht.

Een breuk in de bovenleiding bij Schiphol zorgde maandag voor de grootste ellende. Daardoor reden er vanaf halverwege de ochtend tot ver in de middag minder treinen van en naar de luchthaven.

Ook waren er problemen tussen Den Haag en Leiden. Dat was een gevolg van de kapotte bovenleiding bij Schiphol, maar ook van een kapotte bovenleiding tussen de twee steden zelf. Dat probleem was tegen 17.00 uur opgelost.

De sein- en wisselstoring tussen Leiden en Almere zou naar verwachting ook tot 17.00 uur duren. Dat verwachte tijdstip is verschoven naar 19.30 uur.

De treinuitval op de laatste dag van oktober is kenmerkend voor de maand waarin reizigersorganisatie Rover al opvallend veel klachten telde. Zo waren er meer klachten van NS-reizigers in oktober dan in september. Dat was volgens Rover nog niet eerder voorgekomen.

Traditioneel is september de drukste reismaand op het spoor. Daarom is het niet vreemd dat die maand normaal gesproken ook de meeste klachten binnenkomen.