Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat zes mannen vele jaren of zelfs levenslang de cel ingaan voor de beruchte vergismoord in het Gelderse Beuningen. Dat maakt het OM zojuist bekend.

De verdachten staan terecht voor de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy. Hij werd op 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in Beuningen 's morgens rond 8.30 uur in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten.

Twee gemaskerde mannen openden het vuur vanuit een gestolen witte Volkswagen Transporter. De auto bleek in juli al te zijn gestolen van de Nassaukade in Amsterdam, en is vermoedelijk al eerder in Beuningen neergezet.

Volgens het Openbaar Ministerie wijst alles erop dat hier sprake is geweest van een vergismoord, omdat de politie geen enkel motief kon vinden.

OM wil dat opdrachtgever levenslang krijgt

Jomairo D. uit Amsterdam wordt gezien als opdrachtgever van de aanslag. Het OM wil dat de 29-jarige man een levenslange celstraf krijgt. D. zou op afstand "zijn soldaten" hebben aangestuurd met versleutelde berichten. Die chats kreeg de politie in handen na het kraken van een berichtendienst die criminelen gebruiken. De officier van justitie noemt D. "een aannemer van gewelddadig werk".

Bij de aanslag waren vijf andere verdachten betrokken, in de leeftijd van 21 tot 33 jaar. Tegen de vermeende schutters, een 32-jarige man en 22-jarige man, eist het OM 28 en 22 jaar celstraf. De celstraf van de oudere man valt hoger uit omdat hij ook verdacht wordt van betrokkenheid bij een liquidatiepoging in het Utrechtse Tienhoven in 2020.

De 31-jarige verdachte die het voertuig ten tijde van de aanslag in Nijmegen bestuurde, moet als het aan het OM ligt twintig jaar de cel in. Tegen de 33-jarige broer van de hoofdverdachte is 22 jaar cel geëist, voor algemene betrokkenheid bij de aanslag. Ten slotte eist het OM 22 jaar cel tegen een 32-jarige man die "de fatale beslissing" maakte om Kiliçsoy als doelwit te kiezen.

De rechtbank in Arnhem doet op 20 december uitspraak.