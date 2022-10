Financiële problemen waren voor een aantal verdachten het motief om een gewapende overval te plegen op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord. Dat bleek maandag, de eerste dag van de zaak tegen acht mannen die bij de 'wildwestoverval' betrokken zouden zijn geweest.

De overval vond plaats op 19 mei vorig jaar. De overvallers drongen het pand van Schöne binnen, dreigden met wapens, bonden meerdere medewerkers vast en gingen ervandoor met een buit van 14,5 miljoen aan edelmetalen, waarvan zo'n 4 miljoen nog zoek is. Buiten op straat schoten overvallers in de lucht, om iedereen op afstand te houden.

Na de overval vluchtten de overvallers in snelle auto's naar Broek in Waterland, een dorp boven Amsterdam, op de hielen gezeten door de massaal uitgerukte politie. Daar werden zij gepakt. De acht die de komende weken terechtstaan zijn van Belgische, Franse en Marokkaanse komaf.

De politie schoot de 47-jarige Fransman Osiris Diawara op de vlucht in een weiland dood. Meerdere verdachten verklaarden maandag dat Diawara een sturende rol bij de criminele operatie heeft vervuld. Over opdrachtgevers hebben de verdachten niets willen verklaren. "Ik moet mijn familie beschermen", zei de 45-jarige El Hachmi A. daarover. "Ik ga liever dertig jaar zitten." Verdachte Hamza B. (45) wilde helemaal niets zeggen.

Ernstig geweld was volgens verdachten niet de bedoeling

Volgens de verdachten is het nooit de bedoeling geweest dat er ernstig geweld werd gebruikt bij de overval. Mensen moesten hooguit worden afgeschrikt of in bedwang worden gehouden. "We wilden alleen de buit pakken en vluchten", aldus verdachte Sidy S. (39).

De rechtbank bekeek ter zitting beelden van bewakingscamera's, om aan de hand daarvan te bepalen wie welke rol tijdens de overval vervulde. Diawara leek de anderen aanwijzingen te geven, stelde de rechtbank vast. De overval duurde slechts luttele minuten.

Hamvraag in de zaak is of de verdachten tijdens hun vlucht gericht op agenten hebben geschoten, zoals de agenten verklaarden. Op dat punt concentreert de rechtbank zich later in het proces, waarvoor in totaal dertien dagen zijn uitgetrokken.

OM: De overval is professioneel voorbereid

Volgens het Openbaar Ministerie is de overval professioneel voorbereid. Er zijn voorverkenningen gedaan, om de situatie bij Schöne en mogelijke vluchtroutes in kaart te brengen. Daarbij zou ook een drone zijn ingezet. Deze zou ook bij de overval zelf zijn gebruikt. Daarnaast zijn er snelle auto's, wapens en safehouses geregeld.

Het proces gaat woensdag verder. De strafeisen van het OM staan gepland voor 9 november.