Al 38 basisscholen hebben zich aangemeld voor een lespakket tegen onder andere Hanky Panky Sjanghai. Bij dat verjaardagslied maken kinderen spleetjes van hun ogen. Het lespakket moet discriminatie en racisme tegen mensen met een Aziatische achtergrond tegengaan, laat de initiatiefnemer aan NU.nl weten.

Kinderen in groep 7 en 8 kunnen vanaf begin volgend jaar twee lessen van een uur over het onderwerp volgen. Ook is er informatie voor hun ouders. Zij kunnen daarmee racisme tegen mensen met een Aziatische achtergrond bespreekbaar maken.

"Hanky Panky Sjanghai en de bijbehorende handgebaren leren kinderen racisme al op jonge leeftijd aan", zegt stichting Asian Raisins, de initiatiefnemer. "Het lied bestaat uit woorden die zogenaamd Chinees klinken, maar geen echte Chinese taal zijn. De handgebaren zijn racistische karikaturen die het uiterlijk van Oost- en Zuidoost-Aziatische mensen belachelijk maken."

"Op mijn basisschool zei de juf dat we voor een verjaardag Hanky Panky Sjanghai gingen zingen", legt woordvoerder Yuan Druijff uit namens Asian Raisins. "Maar ik hoefde van mijn ogen geen spleetjes te maken, 'want die had ik toch al'. Ik was toen nog te jong om te begrijpen waarom dat mij pijn deed."

Voordat scholen het lespakket op grote schaal kunnen gebruiken, wordt het eerst getest op maximaal tien scholen. Maar inmiddels hebben dus al 38 scholen hun belangstelling getoond.

Anti-Aziatisch racisme onderbelicht

Hanky Panky Sjanghai is voor Asian Raisins de aanleiding om discriminatie en racisme tegen mensen met een Aziatische achtergrond meer onder de aandacht te brengen. De stichting begint dinsdag een campagne met dat doel.

Een onderdeel is een video die laat zien welke gevoelens Hanky Panky Sjanghai bij Oost- en Zuidoost-Aziatische Nederlanders opwekt.

Uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) bleek vorig jaar dat anti-Aziatisch racisme onderbelicht blijft. "Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed in 2011 voor het laatst onderzoek naar discriminatie van Nederlanders met een Aziatische achtergrond", zegt onderzoeker René Broekroelofs. "Dit in tegenstelling tot racisme tegen andere bevolkingsgroepen. Dat krijgt veel meer aandacht."

Volgens de KIS-onderzoekers is er sinds de coronacrisis meer racisme en discriminatie tegen mensen met een Aziatische achtergrond.