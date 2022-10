De 28-jarige Rick K. uit Hoogezand moet voor 45 maanden de cel in wegens verkrachting. K. had zijn tweelingbroer als mogelijke dader aangewezen, maar nieuw onderzoek toonde toch een verschil aan in het DNA-profiel van de eeneiige tweelingbroers.

Het DNA-spoor is op de broekband van het slachtoffer gevonden. De 76-jarige vrouw deed ten tijde van het incident aan nordic walking. In een natuurgebied bij Schipborg werd ze aangevallen en misbruikt.

K. wees zijn broer aan als verdachte. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kreeg daarom in augustus 2020 de opdracht om onderzoek te doen naar mogelijke verschillen in het DNA-profiel van deze eeneiige tweelingbroers. De vijf bruikbare verschillen die werden ontdekt, hebben volgens de rechtbank voldoende bewijskracht om de verdachte te veroordelen.

Het was altijd lastig om op basis van standaard DNA-onderzoek een verschil te ontdekken in het DNA van eeneiige tweelingen. Met dit nieuwe DNA-onderzoek is voor het eerst een doorbraak bereikt in een dergelijke zaak.

Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder drie jaar cel geëist tegen K.