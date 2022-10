De automobilist die op 6 mei in Alblasserdam twee vrouwen doodreed, gaat voor vijf jaar de cel in. De 25-jarige Abdelghafour El B. is na het uitzitten van zijn straf nog eens tien jaar zijn rijbewijs kwijt.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar cel geëist. Justitie vond dat El. B schuldig was aan dubbele doodslag.

Maar de rechtbank in Dordrecht oordeelt dat hij "niet het oogmerk had om iemand van het leven te beroven". Volgens de rechtbank is El B. daarom alleen schuldig aan roekeloos rijgedrag.

"De zwaarste vorm van schuld in het verkeer", vinden de rechters. "Hij heeft zijn stuurmanskunsten overschat, maar ging er niet van uit dat hij een dodelijk ongeval zou veroorzaken."

Bij het ongeval kwamen de negentienjarige Esmee en achttienjarige Ilse om het leven. Zij staken het kruispunt van de Edisonweg met het Molenpad over. Daar werden ze geschept door El B., die door rood reed.

Uit onderzoek bleek dat El B. met 81 tot 97 kilometer per uur veel te hard reed. Vanwege wegwerkzaamheden gold er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Op eerdere kruispunten van de Edisonweg (binnen de bebouwde kom) haalde de automobilist snelheden van maar liefst 111 en 126 kilometer per uur. Volgens de gps-gegevens in zijn gekraakte telefoon reed El B. bij de aanrijding 93,7 kilometer per uur.

"Hij heeft onaanvaardbare risico's voor de verkeersveiligheid genomen", benadrukken de rechters. "De slachtoffers stonden aan het begin van hun volwassen leven. Het leed en gemis voor familie, vrienden en bekenden is enorm."