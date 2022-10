In de Randstad rijden maandagochtend veel minder treinen. De NS kampt met onder meer breuken in de bovenleiding bij Schiphol en in Den Haag. De treinen vallen uit op de laatste dag van de maand oktober, waarin reizigersorganisatie Rover al opvallend veel klachten telde.

Rond Schiphol rijden maandagochtend veel minder treinen, laat NS weten. Spoorbeheerder ProRail meldt dat de aannemer de schade aan de bovenleiding gaat bekijken en dat de hinder zoveel mogelijk wordt beperkt.

NS meldt op zijn site dat de storing tot ongeveer 14.00 uur zal duren. De problemen hebben gevolgen voor het treinverkeer in een groot deel van de Randstad.

Daarnaast is er een sein- en wisselstoring tussen Almere en Leiden die naar verwachting ook tot na het middaguur duurt. Verder is een bovenleiding kapot tussen Den Haag Centraal en Leiden Centraal. Daar rijden tot 14.00 uur 's middags minder intercity's.

Reizigers klaagden ondanks herfstvakantie

De problemen op het spoor leiden al de hele maand tot een forse toename van klachten. Rover ontving in oktober meer klachten van NS-reizigers dan in september. Dat is volgens de reizigersorganisatie niet eerder voorgekomen. Ondanks de herfstvakantie klaagden reizigers over minder treinen die in veel gevallen ook nog eens korter waren.

In totaal ontving Rover 2.650 klachten in oktober. In september, normaal gesproken de drukste maand op het spoor, lag het aantal op 1.749. Rover-directeur Freek Bos noemt dat eufemistisch "best bijzonder". "Je verwacht dat mensen in de herfstvakantie minder melden, omdat ze niet naar school, studie of werk gaan."

Meeste hinder op traject tussen Zwolle en Utrecht

Op het traject tussen Zwolle en Utrecht ondervonden reizigers de meeste hinder. Ongeveer een kwart van de klachten ging over dit traject. Volgens Bos komt dat doordat NS weliswaar met meer treinen is gaan rijden, maar wel met kortere. "In het weekend kwam bovendien 10 procent van deze klachten binnen. Dat is opvallend, omdat NS vaak de piekmomenten aanwijst als grootste oorzaak voor de klachten van reizigers."

Een andere oorzaak voor de drukte op dit traject is dat dit de enige verbinding met de Randstad is. Door een incident met een hoogspanningskabel is er tussen Dronten en Lelystad geen treinverkeer mogelijk. Dat maakt het traject tussen Zwolle en Lelystad tot halverwege december onbruikbaar.

Rover vindt dat NS eigen regels moet kunnen loslaten

Ook op het traject tussen Deventer en Amsterdam Zuid ervaren treinreizigers veel problemen. "Die hangen samen met werkzaamheden. NS heeft die wel gecommuniceerd en ging met minder treinen rijden. Maar die treinen waren vaak erg kort. Wat dat betreft had NS reizigers best wat beter mogen adviseren, bijvoorbeeld om buiten de spits te gaan reizen", vindt Bos.

Hij wil daarom dat de vervoerder het besluit om kortere treinen in te zetten heroverweegt. "NS moet alles uit de kast halen om de problemen op te lossen. Eigen regels over hoe lang een trein met een enkele conducteur mag zijn, moeten daarvoor worden losgelaten", zegt de Rover-directeur.



"Natuurlijk zijn er onvoorziene omstandigheden, zoals het incident bij Dronten of werkzaamheden elders. Maar deze klachten geven aan dat de problemen bij NS groter zijn."