De zon breekt maandagochtend geregeld door. In het zuidoosten is het flink bewolkt. Later op de dag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af.

Lokaal kan het regenen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden.

In de avond blijft het droog. Vannacht neemt de kans op regen toe. Het gaat dan om een paar buien. De minima liggen dan tussen de 11 en 14 graden.

Dinsdag staat er een stevige zuidwestenwind en vallen er geregeld buien. Het wordt dan 16 of 17 graden.

Volg dit onderwerp Volgen Wil je elke dag het weerbericht ontvangen?

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.