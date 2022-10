De inhoudelijke behandeling van de zaak over de gewelddadige overval op een waardetransport begint maandag in de rechtbank Amsterdam. De klopjacht op de daders in mei 2021 mondde al snel uit in een wildwestachtervolging, die eindigde in een weiland bij Broek in Waterland. Acht verdachten staan terecht, terwijl de politie nog altijd op zoek is naar een deel van de miljoenenbuit.

In de middag van 19 mei 2021 ontvangt de politie ineens veel meldingen over schoten bij een bedrijf aan de Meeuwenlaan in Amsterdam. Al snel circuleren op sociale media beelden, waarop is te zien dat overvallers in de lucht schieten met automatische wapens. Tegelijkertijd worden medewerkers van het bedrijf Schöne Edelmetaal vastgebonden.

Niet veel later slaan de overvallers op de vlucht met een buit van 14,5 miljoen euro. De massaal opgeroepen politiemacht zet een achtervolging in. Die leidt ze naar het dorp in Broek in Waterland, een paar kilometer ten noorden van Amsterdam.

Bij de achtervolging wordt ook geschoten. Uiteindelijk eindigt die in een polder, aangezien de overvallers dan geen kant meer op kunnen.

De politie slaat in totaal zes overvallers in de boeien. Een zevende, een 47-jarige Fransman, komt om het leven door een politiekogel. Drie anderen worden in de daaropvolgende maanden opgepakt. Twee andere verdachten zijn nog altijd voortvluchtig.

52 Nieuwe beelden van miljoenenroof in Amsterdam

Schoten de overvallers gericht op agenten?

Een van de cruciale vragen in de zaak is wat zich precies in Broek in Waterland heeft afgespeeld. Agenten hebben verklaard dat de overvallers gericht op de politie hebben geschoten. Ze zouden het vuur hebben geopend met onder meer een kalasjnikov. De agenten hebben daarbij doodsangsten uitgestaan, zegt het Openbaar Ministerie (OM).

Maar de verdachten ontkennen dat zij gericht op agenten hebben geschoten. Het is ook opvallend dat in Broek in Waterland alleen inslagen van politiekogels zijn aangetroffen.

De dertien agenten die bij de klopjacht betrokken waren, worden in ieder geval niet vervolgd. Het OM concludeerde in mei dat de politie op de overvallers schoot uit noodweer en om ze te kunnen aanhouden.

broek broek Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Miljoenen euro's zijn nog zoek

Waar een deel van de buit is gebleven, is een andere nog onbeantwoorde vraag. Van de 14,5 miljoen euro aan buit is nog edelmetaal ter waarde van 4 miljoen euro zoek. Het gaat om onder meer 80 kilo platinum, 1,5 kilo goudkorrels en meerdere omgesmolten goudbaren.

De rechter heeft dertien dagen uitgetrokken voor de behandeling van de zaak. Het OM verdenkt acht personen van diefstal met geweld en poging tot gekwalificeerde doodslag. Twee van hen worden ook verdacht van bedreiging, brandstichting en vernieling.

Op 9 november hoort het achttal de strafeisen van het OM. Op 3 april 2023 wordt uitspraak gedaan.

De andere verdachten moeten op een later moment voor de rechter verschijnen.