De temperatuur in De Bilt steeg zondag voor de derde dag op rij tot boven de 20 graden. Dat is volgens Weerplaza nog nooit eerder voorgekomen in oktober.

Wanneer de temperatuur in De Bilt de 20 graden bereikt, wordt gesproken van een landelijke warme dag. Vrijdag werd er een temperatuur van 20,5 graden gemeten. Zaterdag steeg het kwik tot 21,1 graden, en zondag werd het maximaal 20,2 graden.

Sinds de temperatuur in ons land officieel wordt gemeten, kwam het nog nooit voor dat er drie warme dagen op een rij waren in oktober. Landelijke warme dagen in oktober zijn al vrij zeldzaam, laat staan drie op een rij.

Door de 'eindspurt' in oktober, komt het jaar 2022 uit op 112 warme dagen in Nederland. Alleen in 2018 en 2003 werden er meer warme dagen in een jaar gemeten. In 1959 werden er ook 112 warme dagen gemeten. De metingen worden sinds 1901 in gedaan.

Het is uitzonderlijk warm voor deze tijd van het jaar. Vrijdag en zaterdag waren de warmste 28 en 29 oktober ooit in Nederland. In Eindhoven werd het zaterdag zelfs 24,6 graden. Niet eerder was het zo laat in het jaar zo warm ergens in Nederland.

De nazomer is nu wel voorbij. In De Bilt wordt het volgens Weerplaza de rest van het jaar niet meer warmer dan 20 graden. Lokaal kan dat nog wel voorkomen. De komende week blijft het relatief zacht voor de tijd van het jaar, maar daarna daalt de temperatuur naar wat gebruikelijk is.