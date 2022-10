Na een warme laatste week van oktober, slaat het weer de eerste week van november stevig om. Het wordt wisselvallig en onstuimig herfstweer en de temperatuur gaat dalen, meldt Weerplaza.

Zondag werd een temperatuur van 20,2 graden in De Bilt gemeten. Dit is de derde dag op rij waarop het warmer is dan 20 graden. Dat is in oktober nog nooit voorgekomen, meldt Weerplaza.

Door de warme dagen aan het einde van oktober, telt dit jaar 112 dagen waarop het meer dan 20 graden was. Daarmee staat 2022 op plek drie van de jaren met de meeste warme dagen.

Ook maandag, de laatste dag van oktober, verloopt nog zacht met een temperatuur van 16 tot 19 graden. Er waait een zuiden- tot zuidoostelijke wind en er is veel ruimte voor zonneschijn. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanaf dinsdag zal het weer dan ook omslaan.

Vanaf woensdag daalt temperatuur

Het wordt dinsdag zwaarbewolkt en het gaat flink regenen en waaien. Aan de kust waait het hard met windkracht 7. Toch kan het tussen de buien door even zonnig zijn en wordt het zo'n 16 graden.

Vanaf woensdag gaat de temperatuur dalen. We gaan weer richting normale herfsttemperaturen van 10 tot 15 graden en het zal af en aan waaien.

De rest van de week wisselen regen en zon elkaar afwisselen. Eerst zal het flink regelen met veel bewolking, daarna volgen langere droge periodes met zon.