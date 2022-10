De agenten die ingrepen bij het feest in Amstelveen dat in de nacht van zaterdag op zondag uit de hand liep, vreesden voor hun leven. Dat laat een woordvoerder van de politie Amsterdam aan NU.nl weten.

De tientallen agenten van de politie Amsterdam, de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee werden door jongeren bekogeld met stoeptegels, glaswerk en "alles wat los en vast zat". Ook heeft zeker één verdachte op de politie ingereden met een auto. Een agent is behandeld voor verwondingen aan zijn been.

De situatie liep uit de hand toen een aantal bezoekers na middernacht niet naar binnen mochten bij partycentrum Diamant aan de Touwslagerij in Amstelveen. De reden van deze weigering is nog niet bekend. De bezoekers accepteerden dit niet en begonnen te vechten met de beveiligers.

Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse om de situatie te sussen. Dit leek te lukken, tot rond 2.30 uur veel nieuwe meldingen over overlast in de buurt kwamen. Toen de politie de jongeren weer tot kalmte wilde manen, sloeg volgens de woordvoerder de sfeer om.

De relschoppers richtten veel schade aan in de omgeving. De relschoppers richtten veel schade aan in de omgeving. Foto: VLN Nieuws

Politie zoekt naar verdachten en verwacht meer aanhoudingen

Er zitten nu 24 relschoppers vast voor openlijke geweldpleging, maar de politie zoekt nog naar tientallen andere potentiële verdachten. De politie verwacht meer aanhoudingen te verrichten.

Er werd onder meer een politiehelikopter ingezet om verdachten op te sporen. Buurtbewoners wordt gevraagd om camerabeelden te delen en aangifte te doen als er sprake is van vernieling. Zo zijn er meerdere auto's in de wijk Westwijk geraakt door stenen en glaswerk.

Hoe groot de schade uiteindelijk is, kan de politie nog niet zeggen. Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen noemt het "gedrag van een groep feestgangers vannacht onacceptabel. Dat geldt zeker voor het geweld dat ze daarbij, tegen elkaar en de politie hebben gebruikt. Ook de vernielingen die in de openbare ruimte in Westwijk zijn aangericht, zijn ontoelaatbaar."

De gemeente wil alle schade verhalen op de daders. Ook vinden er op korte termijn gesprekken plaats met de exploitant van het partycentrum en de organisator van het feest. Partycentrum Diamant was zondag niet voor commentaar bereikbaar.