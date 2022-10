Voor de tiende dag op rij zoekt de politie naar twee mensen die vermist raakten bij de aanvaring van een watertaxi en een veerboot op de Waddenzee. Eerder sprak de politie van zoeken naar een "speld in een hooiberg". Toch zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid zondag tegen NU.nl door te blijven zoeken "tot we ze vinden".

Een 12-jarige jongen en een 49-jarige man zijn sinds het bootongeluk vermist. De politie zoekt samen met de kustwacht, de gemeente en een aantal teams van vrijwilligers.

"We hebben de hele week gezocht en we zijn niet van plan te stoppen", zegt de politiewoordvoerder. Ze legt uit dat elke dag opnieuw wordt bekeken welke besluiten moeten worden genomen. "Er is daarom geen einddatum in zicht en we weten dus ook niet wanneer de zoektocht zal worden gestaakt".

Ook de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) zegt dat het zomaar weken kan duren voordat iemand gevonden wordt. "Het gaat om een heel groot gebied waar de personen mogelijk gevonden kunnen worden", zegt een woordvoerder.

'Lichaam drijft meestal tussen bodem en oppervlakte'

Volgens de KNRM is de kans dat iemand gevonden wordt groter vanuit de lucht dan vanaf het water. Daarom worden er naast schepen ook helikopters ingezet. De lichamen drijven meestal ergens tussen de bodem en de oppervlakte. Dat maakt het zo moeilijk om de lichamen te vinden. Meestal komt een lichaam zeven tot negen dagen na vermissing bovendrijven, meldde de KNRM aan de Leeuwarder Courant.

De politie meldde eerder dat er geen kans meer is dat de vermiste personen nog leven. De watertemperatuur is namelijk maar 12 graden.

Op de vroege ochtend van vrijdag 21 oktober botsten een watertaxi en een veerboot met hoge snelheid op elkaar. De aanvaring vond plaats in een vaargeul van de Waddenzee vlak bij Terschelling. Daarbij kwamen een 57-jarige man uit Leeuwarden en een 46-jarige man uit het Friese dorp Sexbierum om het leven. Vier anderen raakten gewond.