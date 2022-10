De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag hard moeten ingrijpen bij een feest in een partycentrum op een bedrijventerrein in Amstelveen. Agenten hebben minstens twintig mensen opgepakt. Agenten zijn met stoeptegels bekogeld en een persoon is met een auto op agenten ingereden.

Na middernacht zouden de eerste meldingen zijn binnengekomen dat iemand gewond zou zijn geraakt aan de Touwslagerij op bedrijventerrein Legmeer. Daar was een vechtpartij ontstaan tussen mensen die naar binnen wilden bij een feest en de beveiliging van het partycentrum.

De situatie was zo onrustig dat de politie besloot de Koninklijke Marechaussee in te schakelen ter ondersteuning. Ook zouden honden en een helikopter zijn ingezet.

De politie werd ingeseind door de beveiligers van het feest, omdat een aantal bezoekers boos werden nadat ze niet naar binnen mochten. De politie kan niet zeggen waarom de bezoekers werden geweigerd. "Maar dit accepteerden zij niet", stelt de de woordvoerder. "Daarna escaleerde de situatie snel."

Agenten werden bekogeld en gebruiken wapenstok

Basisteam Amstelveen bevestigt op Twitter berichten van NH Nieuws dat agenten met stoeptegels zijn bekogeld en dat zeker één auto op agenten is ingereden. De politie roept buurtbewoners op zich te melden als zij kunnen getuigen of beelden hebben van de ongeregeldheden.

Volgens lokaal persbureau VLN Nieuws vormden agenten en marechaussees een linie. Met behulp van onder andere lange wapenstokken werden de onruststokers verdreven van het partycentrum. Deze trokken vervolgens echter de woonwijk in.

Vernielingen aangericht in wijk naast terrein

De situatie zou volgens de lokale websites Amstelveenz.nl en Aanamstelveen.nl meerdere malen in de nacht opnieuw zijn opgelaaid. Ook in wijk Westwijk, naast het terrein, zouden flinke vernielingen zijn aangericht. De politie zou meerdere relschoppers hebben achtervolgd.

Een woordvoerder van de gemeente Amstelveen bevestigt dat er in de wijk vernielingen zijn gepleegd. Onder meer diverse bushokjes zijn gesloopt. Maar voor de rest van de woordvoering verwijst zij naar de politie. Burgemeester Tjapko Poppens van Amstelveen komt op korte termijn met een statement over de rellen. Het is niet duidelijk of er iets wordt georganiseerd voor geschrokken buurtbewoners.

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee meldt dat "het soms gebeurt dat eenheden van ons de politie helpen. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook bij illegale coronafeestjes de afgelopen twee jaar. Als wij kunnen helpen, doen we dat altijd." Er werden zondag drie eenheden ingezet in Amstelveen.