De zon schijnt zondag geregeld, afgewisseld met sluierbewolking. Het wordt 18 tot 22 graden, wat nog altijd warm is voor het einde van oktober.

Aan het eind van de middag wordt de bewolking vanuit het westen dikker. In de avond is er kans op regen in het noordwesten. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog met minima van een graad of 11.

Maandag blijft het met 17 tot 19 graden nog steeds zacht. Het is meestal droog met geregeld zon. In de avond stijgt de kans op een paar buien.

