In de nacht van zaterdag op zondag is om 3.00 uur de klok een uur teruggezet. Daarmee is een einde gekomen aan de zomertijd en zijn we dus overgeschakeld op de wintertijd.

Het verzetten van de klok zorgt ervoor dat we vannacht een uur langer kunnen slapen. In de avond is het vanaf maandag weer eerder donker.

Vaak zorgt het ingaan van winter- en zomertijd voor onduidelijkheid over of de klok nou voor- of achteruit moet worden gezet.

Maar daar zijn ezelsbruggetjes voor. Je 'wint-er-tijd' mee als de wintertijd ingaat. De klok gaat tenslotte een uur achteruit. In het laatste weekend van maart 2023 gaat de zomertijd weer in. In het vóórjaar gaat de klok vóóruit.

De zomertijd is ooit bedacht om mensen meer gebruik te laten maken van het beschikbare daglicht en te laten besparen op elektrische verlichting. Even was er sprake van dat het twee keer per jaar verzetten van de klok op zijn einde zou lopen. Het Europees Parlement sprak daar in 2019 de voorkeur voor uit.

Maar daarna werd het idee op de lange baan geschoven. Het is sindsdien aan de lidstaten om daar overeenstemming over te bereiken, wat nog niet gebeurd is.