Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is zaterdagavond een persoon om het leven gekomen. Een spoedoperatie op straat en een spoedrit naar het ziekenhuis konden het slachtoffer niet redden, meldt de politie.

Rond 22.20 uur hoorden bezoekers van eetgelegenheden in de omgeving de schoten, waarna zij op de grond zijn gaan liggen. Een getuige vertelt aan Rijnmond dat er zes à zeven schoten klonken.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht. De aanleiding van de schietpartij op het Tiendplein is nog niet bekend.

Later op de avond vond in de Roentgenstraat in Rotterdam nog een schietpartij plaats. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Volgens de politie is er op een geparkeerde auto geschoten. Ook in die zaak zijn nog geen aanhoudingen verricht.

In de nacht van zaterdag op zondag vond rond 3.00 uur ook nog een steekincident plaats op de Korte Lijnbaan in Rotterdam. Daarbij raakte een man lichtgewond. Aan het steekincident ging een gevecht tussen een aantal personen vooraf. De politie heeft kort daarna een man aangehouden.

De politie doet op alle locaties onderzoek en praat met getuigen.