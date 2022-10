Deze zaterdag is officieel de warmste 29 oktober ooit. In De Bilt liep het kwik vanmiddag op tot 19,8 graden. 2022 breekt daardoor het record dat in 2005 genoteerd werd (19,7 graden).

Landelijk was het eerder op zaterdag al de heetste 29 oktober ooit. In Maastricht werd zelfs een temperatuur van 24,3 graden bereikt.

Dit weerrecord is het zesde officiële datumwarmterecord van dit jaar, meldt Weeronline. Dit jaar was er slechts één kouderecord. Vrijdag was het ook al de warmste 28 oktober ooit.

Zondag kan de temperatuur stijgen tot 22 graden. Mogelijk volgt dan weer een landelijk record. Op 30 oktober 2005 werd het 22,6 graden. De kans op een nieuw warmterecord is dan wel een stuk kleiner dan zaterdag het geval was.

Na het weekend neemt de thermometer een duik en aan het einde van de week wordt het 12 tot 14 graden. Ook neemt de buienkans dan flink toe.