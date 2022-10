Bij 38 procent van de meldingen die Veilig Thuis kreeg in de eerste helft van 2022, waren de betrokkenen al bekend bij het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt maandag uit onderzoek van statistiekbureau CBS.

In het eerste half jaar van 2022 ontving Veilig Thuis 59.985 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 38 procent van de gevallen ging het om een zogenoemde hermelding, waarbij de betrokkenen al eens eerder in beeld zijn geweest. Ten tijde van de hermelding was Veilig Thuis niet langer betrokken bij deze bekenden.

Het gaat om personen die in de afgelopen drie jaar bekend waren bij Veilig Thuis. Het meldpunt legt bij elke melding vast wie de directbetrokkenen zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld slachtoffers, gezinsleden van slachtoffers of de plegers van huiselijk geweld zijn.

Het aantal hermeldingen verschilt per regio. In Gooi en Vechtstreek is het aandeel

hermeldingen het laagst met 20,6 procent en in Zuid-Limburg het hoogst met 52,5 procent.

Bij 34 procent van de meldingen ging het om een nieuwe melding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze personen waren dus niet bekend bij Veilig Thuis.

In 27 procent van de gevallen ging het om een vervolgmelding. Dat is een melding van mensen die op dat moment betrokken zijn bij Veilig thuis. Het kan zijn dat het om hetzelfde incident gaat, maar de kans bestaat ook dat er een nieuw incident heeft plaatsgevonden.

Veilig Thuis is een advies- en meldpunt voor iedereen die vermoedens heeft van kindermishandeling en huiselijk geweld. Iemand die contact opneemt met Veilig Thuis kan advies krijgen over hoe om te gaan met zulke situaties. De verantwoordelijkheid voor eventuele vervolgstappen ligt bij Veilig Thuis.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat een hermelding afkomstig is van iemand die eerder het slachtoffer is geworden van mishandeling. Dit is niet het geval. Een hermelding is een melding waarbij een directbetrokkene bekend is bij Veilig Thuis uit de afgelopen drie jaar.