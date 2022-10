Het wordt opnieuw een warme dag met temperaturen van 19 tot lokaal 25 graden.

In de ochtend komen wolkenvelden voor en in het noorden kan lokaal wat regen vallen. In de rest van het land is het droog en schijnt geregeld de zon. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het 16 graden in het noorden en 20 in het zuiden.

's Middags breekt de zon steeds vaker door. De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en is matig van kracht.

De temperatuur loopt op naar 18 tot 19 graden in het noorden en naar 23 tot 24 in het zuiden. In het zuiden van Limburg kan het lokaal 25 graden worden. Daarmee is het opnieuw uitzonderlijk warm voor eind oktober.

In de nacht naar zondag daalt het kwik naar 10 tot 12 graden.

