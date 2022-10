Hannah Elisabeth Pick-Goslar, de beste vriendin van Anne Frank, is vrijdag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Anne Frank Stichting. Goslars begrafenis zal plaatsvinden in haar woonplaats Jeruzalem. Op de site van de stichting is een in memoriam geplaatst.

Goslars vader was het hoofd van de persdienst van het Pruisische ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de machtsovername door de nazi's emigreerde het gezin naar Amsterdam.

Daar leerde ze Anne kennen. De in Duitsland geboren Goslar zat op dezelfde school. Ze werd door haar vriendin ook wel Hanneli genoemd.

De twee verloren elkaar uit het oog toen de familie Frank in 1942 moest onderduiken.

Goslar ontmoette Anne opnieuw in concentratiekamp

In juni 1943 werd Goslar samen met haar vader, grootouders en jongere zus Gabi door de Gestapo gearresteerd en naar concentratiekamp Bergen-Belsen gedeporteerd. Daar ontmoette zij haar vriendin nog één keer. Dat gebeurde in februari 1945, vlak voordat Anne overleed.

Goslar overleefde de oorlog. Zij werd verpleegkundige en trouwde met Walter Pinchas-Pick. Het paar had drie kinderen, elf kleinkinderen en meer dan twintig achterkleinkinderen.

De Nederlandse film Mijn beste vriendin Anne Frank, die op Netflix te zien is, is gebaseerd op het verhaal dat Goslar na de Tweede Wereldoorlog heeft verteld. In oktober vorig jaar ging de Gouden Film Award naar deze film.

Goslar verscheen ook in de documentaire De laatste zeven maanden van Anne Frank, die is gemaakt door de Nederlandse documentairemaker Willy Lindwer. Hij kreeg er een International Emmy Award voor.

De Anne Frank Stichting schrijft dat Hannah Pick-Goslar veel voor de stichting heeft betekend. "We konden altijd een beroep op haar doen. De laatste keer dat Hannah in het Anne Frank Huis was, was in oktober 2012, tijdens de opening van de tijdelijke tentoonstelling Nu ben ik dus vijftien", staat in het in memoriam.

"In die tentoonstelling waren foto's van Hannah en Anne te zien. Ook vertelde Hannah in een korte video over haar vriendschap met Anne. We wensen Hannahs nabestaanden en vrienden veel sterkte met dit grote verlies. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn."